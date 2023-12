Piękne kartki z życzeniami  dla pacjentów od mieszkańców gminy Będzino

To już szósta edycja w ramach gminnej akcji „Kartka dla pacjenta”. – Jesteśmy w Szpitalu z kartkami trzy razy w roku – przed Świętami Bożego Narodzenia, na Walentynki oraz przed Wielkanocą. Teraz już pracujemy nad kartkami walentynkowymi – mówi Natalia Jastrzębska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. – Nad świątecznymi kartkami pracowała cała gmina. W przygotowanie włączyli się dorośli oraz dzieci. Kartki powstawały w przedszkolu i podczas zajęć w świetlicy, w Domu Seniora i u strażaków, w wielu miejscach - w każdej niemal placówce na terenie naszej gminy. I nawet nie trzeba było nikogo prosić, przypominać. Mieszkańcy już sami pamiętali i dopytywali, czy już mogą zabrać się za przygotowanie kartek. Akcja tak bardzo się rozrosła, że jest to zaskoczeniem dla nas wszystkich.



– Każda kartka jest inna, oryginalna, a życzenia są indywidualne. Przede wszystkim życzymy zdrowia, ale także pomyślności - mówi Sylwia Halama, Wójt Gminy Będzino.



Podziękowania od Szpitala na ręce pań przekazał dyrektor szpitala Piotr Sołtysiński, który ofiarował również od Szpitala prezent dla wykonawców kartek, a przede wszystkim dla tych najmłodszych – mianowicie paczkę pełną materiałów plastycznych, które z pewnością przydadzą się w pracy nad kolejnymi kartkami.



- Kartki dla pacjentów są przepięknie udekorowane. Gdy pacjent dostanie taką kartkę, to jego samopoczucie się poprawia. Bardzo dziękujemy za ten gest mieszkańcom gminy Będzino, którzy zaangażowali się w wykonanie tych wszystkich kartek – mówił Dyrektor Piotr Sołtysiński.



Lista wykonawców jest pokaźna. W wykonanie kartek zaangażowała się wójt Gminy Będzino Sylwia Halama oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Natalia Jastrzębska, a także wielu mieszkańców gminy Będzino oraz instytucje: