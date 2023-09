Pierwsza strata Gwardii, Bałtyk nowym liderem [ZDJĘCIA]

targard z Gwardią, a więc zespołów zaliczanych do głównych kandydatów do awansu. Dla Kluczevii, która zgubiła punkty w 3. kolejce (sensacyjne 1:2 z Unią Dolice), kolejna porażka oznaczałaby duży krok w tył w walce o wygraną w IV lidze. Świadomi tego gospodarze zaatakowali od początku i już w 7. min objęli prowadzenie. Dośrodkował z lewej strony Jauheni Sawascjanau, piłka dotarła w polu karnym do Piotra Surmy, który strzałem bez przyjęcia pokonał Oskara Kaźmierczaka. W kolejnych minutach gospodarze skutecznie radzili sobie z próbami ataków Gwardii.

Przed przerwą szansę na podwyższenie wyniku miał Michał Magnuski, a na początku drugiej połowy Kaźmierczak obronił groźne uderzenie Piotra Wojtasiaka. Groźnie pod bramką dobrze dysponowanego Kaźmierczaka było też po stracie piłki we własnym polu karnym. Z czasem sytuacje zaczęła stwarzać Gwardia. W 70. min Mateusz Piotrowski uruchomił na prawym skrzydle Jorge Tapię. Argentyńczyk z linii końcowej dograł do wbiegającego na 6 metr Michała Masłowskiego, który oddał celny strzał. Po golu Gwardia próbowała pójść za ciosem, jednak bez efektów. Końcówka należała do Kluczevii, ale skończyło się na strzale w słupek.