Plac zabaw na Górze Chełmskiej. Wykonawca już jest, wkrótce ruszy budowa [ZDJĘCIA]

Niespełna kilometrowy odcinek, który poprowadzono przez las na Górze Chełmskiej, kosztował blisko 6 milionów złotych, z czego niecałe 5 mln zł to dotacja z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie przez ponad rok realizowała, wyłoniona na drodze przetargu, firma Strabag. I to ona będzie też zagospodarowywać teren dawnego stadionu.

Chełmska Góra Koszalin to kompleks siedmiu budynków, położonych u zbiegu ulic Chałubińskiego i Leśnej. Inwestycję realizuje deweloper Granit SA. Choć nazwa sugeruje, że niewielkie osiedle miałoby…

- Zadanie realizowane będzie w formule Zaprojektuj i Buduj. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą oraz Wydziałem Architektury i Urbanistyki, gdzie wszystko musi być zaopiniowane. Aktualnie jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Aktualnych wizualizacji jeszcze nie mamy, ale jak tylko wykonawca nam je przekaże, to poinformujemy o tym mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że prace budowlane rozpoczną się jeszcze wiosną - dodała.

- Przetarg został rozstrzygnięty, wygrała go firma Strabag - powiedziała nam Anna Grabuszyńska-Hewelt, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

Plac zabaw kosztować ma 2,1 mln złotych, przy czym miasto wyłoży 100 tysięcy złotych. Reszta to wsparcie ze środków zewnętrznych, z Polskiego Ładu. Gdy na początku 2022 roku udostępniono mieszkańcom wizualizację okolicy zrujnowanego stadionu, można było zobaczyć na niej tematyczny plac zabaw, orlik, dwa korty tenisowe, a także boisko do koszykówki i siatkówki. Co z tych pierwotnych założeń zostanie zachowane, tego jeszcze nie wiadomo.