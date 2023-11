Początek prac na miejskim odcinku drogi z Koszalina do Polanowa. Obowiązują objazdy [MAPA]

Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, pojazdy poruszające się drogą wojewódzką nr 206, by dojechać do Koszalina lub wyjechać z miasta, by znaleźć się na drodze wojewódzkiej nr 206 będą musiały od 6 do 30 listopada korzystać z wyznaczonych objazdów.

Objazd dla pojazdów o masie powyżej 5 ton prowadzi przez miejscowości: Nadbór, Krytno, Ratajki, Sianów. Dla tych o niższej masie objazd wyznaczony został przez: Nadbór, Kościernicę, Szczeglino i Węgorzewo Koszalińskie do Sianowa.

Z Sianowa do Koszalina wszystkie pojazdy kierowane są na tę samą trasę, na wjazd ul. Gdańską.