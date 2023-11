Pół miliona złotych mają kosztować świąteczne iluminacje w Koszalinie

W następnych dwóch latach doszły jeszcze inflacja i wojna na Ukrainie, a co za tym idzie spowolnienie gospodarcze i trudna sytuacja budżetowa miasta. Trzeba było ciąć koszty. Rok temu nie było na przykład świątecznych iluminacji w Parku Książąt Pomorskich czy jarmarku.

Teraz, jak widać po planowanej nieco efektowniejszej niż zazwyczaj iluminacji oraz szeregu wydarzeń towarzyszących okresowi świąteczno-noworocznemu, miasto na tego typu atrakcje może już sobie pozwolić.

- Chcemy to zrobić dobrze, wiemy, że mieszkańcy na to czekają. Jednocześnie to wciąż bardzo duże pieniądze, a to z tego względu, że ceny wszystkiego poszły do góry - sprzętu, wynajmu, usług - powiedział Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina. - Tegoroczna iluminacja, jarmark i impreza sylwestrowa przed ratuszem to też wyraz wdzięczności pana prezydenta dla mieszkańców. Za to, jak znosili pandemię, za pomoc dla Ukrainy oraz za znakomitą frekwencję podczas niedawnych wyborów - dodał rzecznik.