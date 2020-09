Siłacze Rufiana Jankowo z medalami i rekordami na mistrzostwach Europy [ZDJĘCIA]

Wyniki indywidualne, trójbój siłowy: 2. Mateusz Rufkiewicz - kategoria open do 90 kg (przysiad ze sztangą 232,5 kg (rekord życiowy), wyciskanie sztangi leżąc 185 kg, martwy ciąg 265 kg, trójbój 682,5 kg), 7. Jacek Tyma (debiut w trójboju siłowym) - kategoria open do 100 kg, srebrny medal służb mundurowych(przysiad ze sztangą 195 kg, wyciskanie sztangi leżąc 95 kg, martwy ciąg 210 kg - rekord życiowy, trójbój 500 kg - rekord życiowy), 4. Karol Frąckowiak - kategoria open do 110 kg (przysiad ze sztangą 285 kg - rekord życiowy, wyciskanie sztangi leżąc 160 kg, martwy ciąg 280 kg, trójbój 725 kg), 1. Mariusz Rufkiewicz - kategoria masters 50-59 lat do 110 kg (przysiad ze sztangą 220 kg, wyciskanie sztangi leżąc 155 kg, martwy ciąg 260 kg, trójbój 635 kg).

Konkurencja przysiady ze sztangą (single): 2. Jacek Tyma - kategoria open do 100 kg, złoty medal w służbach mundurowych, przysiad ze sztangą 195 kg, 1. Karol Frąckowiak - kategoria open do 110 kg (przysiad ze sztangą 270 kg), 1. Mariusz Rufkiewicz - kategoria masters 50-59 lat do 110 kg (przysiad ze sztangą 220 kg - rekord Polski, rekord Europy).

Konkurencja martwy ciąg (single): 3. Jacek Tyma - kategoria open do 100 kg, złoty medal w służbach mundurowych (martwy ciąg 210 kg - rekord życiowy), 4. Karol Frąckowiak - kategoria open do 110 kg (martwy ciąg 280 kg), 1. Mariusz Rufkiewicz - kategoria masters 50-59 lat do 110 kg (martwy ciąg 260 kg - rekord Polski i rekord Europy).