Śródmieście Koszalina do naprawy. Sporo marzeń, ale mało konkretów [WIDEO, ZDJECIA]

Po naszym artykule o potrzebie rewolucji architektonicznej w śródmieściu Koszalina, które - według naszych rozmówców, mieszkańców Koszalina - zamienia się w skansen lat 90. ubiegłego wieku i które po woli się wyludnia, władze miejskie przedstawiły w piątek swój pomysł na rewitalizację centrum.

Przypomnijmy, koncepcja przebudowy śródmieścia powstała już osiem lat temu, ale pojawiły się problemy natury prawnej, związane z tym dokumentem. Otóż o prawa autorskie do projektu, który zwyciężył w miejskim konkursie, a który został przygotowany przez znaną pracownię architektoniczną, trzeba było upomnieć się za pośrednictwem sądu. Po kilku latach sporów doszło jednak do ugody i miasto zapłaciło architektom 108 tys. złotych. Teraz już projekt jest całkowicie w rękach miasta. Zakłada absolutną rewolucję, bo zamknięcie dla ruchu ul. Zwycięstwa od sklepu Saturn aż do ul. Mickiewicza i budowę tam skwerów, placów zabaw, deptaków. Ma być też sporo zieleni. Ale koncepcją objęta jest też ul. Dworcowa i Zwycięstwa aż do ronda z ul. Pileckiego i Stawisińskiego. I w tym miejscu mamy pierwszy konkret. - Tak, mamy 30 mln zł na przebudowę ulicy Zwycięstwa w dwóch odcinkach, od ul. Świętego Wojciecha do Traugutta i od wspomnianego ronda aż do ul. Grodzkiej. I w tym drugim odcinku wprowadzimy już spowolnienie ruchu, polegające na tym, że będą dostępne nie cztery, a jedynie dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę - tłumaczy wicedyrektor Zarządu Dróg i Transportu Marcin Żełabowski. - To będzie wstęp do spowolnienia i wyłączenia ruchu samochodowego w śródmieściu - dodaje.