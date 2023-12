Świątecznie na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

A dokładniej – przyjechali leśnicy z Nadleśnictwa Manowo oraz z RDLP w Szczecinku, a wraz z nimi mundurowi ze Służby Więziennej z Okręgu Koszalińskiego z mł. chor. Cezarym Sierzputowskim na czele – to on był inicjatorem wspólnej akcji dla małych pacjentów Oddziału Dziecięcego.

- Przyjeżdżamy tu od kilku lat – mówi Cezary Sierzputowski. - W akcję włączają się funkcjonariusze z całego okręgu. Co roku przyjeżdżamy, ubieramy choinkę, przywozimy też prezenty dla dzieci. Te akcje dają nam dużo radości i satysfakcji, gdy widzimy szczęście na buziach dzieci. Ale pamiętajmy, że bez ludzi, z którymi na co dzień pracujemy, tych akcji by nie było. To oni wszyscy – nasze koleżanki i koledzy – odpowiadają na nasz apel i działają, przygotowują prezenty.