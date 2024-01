Szczecinek bez kota na przystanku. Słynny czworonóg nie żyje [ZDJĘCIA]

Czarno-białego kota z przystanku przy ulicy Jana Pawła II w Szczecinku zna chyba każdy w tym mieście. Niestety, już go tam nie zobaczymy.

- W poniedziałek (1 stycznia) wieczorem strażnicy zabrali go z jego pudła na przystanku autobusowym do schroniska - mówi Grzegorz Grondys, komendant Straży Miejskiej w Szczecinku.

- Wcześniej na monitoringu zauważyliśmy bowiem, że dowlókł się tam ostatkiem sił i już nie wychodził.

Strażnicy zabrali go więc do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Rybackiej, gdzie we wtorek (2 stycznia) kot nad ranem już nie żył.

- Schronisko ma umowę z weterynarzem, który ma określony czas, aby w nagłych wypadkach zjawił się i udzielił pomocy, nie wiem czy w tym wypadku ten termin został dotrzymany zanim zwierzę padło - mówi Grzegorz Grondys.