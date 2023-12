Tłumy spacerowiczów nad morzem w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

18/19 - 19.12 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni.

19/20 - 20.12 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich.

20/21 - 21.12 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr na ogół umiarkowany, wieczorem na zachodzie wzmagający się do dość silnego w porywach do 55 km/h.

21/22 - 22.12 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 7°C. Wiatr dość silny i silny 35 km/h do 50 km/h w porywach do 90 km/h, nad morzem bardzo silny od 50 km/h do 60 km/h w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni.