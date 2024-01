Ulmowie ratowali Żydów, zapłacili za to najwyższą cenę. Ich relikwie nawiedzą naszą diecezję

15 stycznia relikwie rodziny Ulmów zostaną przewiezione do Słupska i zostaną wystawione w parafii pw. św. Józefa w Słupsku - Msza św. o godz. 18.30 i czuwanie do godz. 21.00 (pełna lista jest dostępna na www.diecezjakoszalin.pl i na plakacie, który publikujemy).

Ich wędrówka po naszej diecezji rozpocznie się 13 stycznia od Kołobrzegu (Msza św. o godz. 19.00 w kołobrzeskiej kontrkatedrze i czuwanie do godz. 21.00). Dzień później relikwie trafią do Koszalina. Tutaj, w miejscowej katedrze, relikwie będą wystawione w trakcie wszystkich Mszy świętych, a na czuwanie nocne w ich obecności zaprasza Dom Miłosierdzia Bożego.

- W tym przypadku mamy do czynienia z pielgrzymką relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Peregrynują także obrazy czy figury, np. w naszej diecezji trwa obecnie peregrynacja kopii Piety Skrzatuskiej. Chodzi o to, aby dany znak dotarł do ludzi tam, gdzie oni na co dzień żyją, co pomaga zetknąć się z nim i zaczerpnąć z treści, które ze sobą niesie - podkreśla duchowny.

- To, co wydarzyło się w Markowej na Podkarpaciu jest znakiem niezwykle wymownym. Ci ludzie z narażeniem życia pomagali swoim sąsiadom narodowości żydowskiej. Podjęli decyzję, aby mimo tego zagrożenia im pomóc. Zapłacili za to najwyższą cenę - mówi ks. Parfianowicz.