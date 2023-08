W parku na Rokosowie runęło drzewo, a tuż obok bawiły się dzieci. O włos od tragedii w Koszalinie [ZDJĘCIA]

- Najpierw usłyszałem trzask, potem huk - relacjonował jeden z naszych czytelników, świadek zdarzenia. - Akurat byłem w pobliżu na spacerze. Wielkie drzewo przewróciło się tuż obok boiska, na siłownię zewnętrzną. Drzewo zniszczyło cześć wysokiego ogrodzenia. To cud, że akurat w tej części boiska nikt nie przebywał, a dzieci, widząc co się dzieje, szybko uciekły na drugą stronę boiska. Mam nadzieję, że ta lokalizacja, pełna starych drzew, zostanie sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa - dodał.

O sprawdzanie drzewostanu w miejscach publicznych w Koszalinie zapytaliśmy dyrekcję Zarządu Dróg i Transportu. - Jeździmy i kontrolujemy drzewa. Oznaczamy te, których stan budzi niepokój - powiedział Marcin Żełabowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. - Wcześniejsze kontrole nie wskazywały, aby to drzewo miało się przewrócić. Niedawne burze i wichury mogły to drzewo jeszcze bardziej uszkodzić, choć z zewnątrz nic nie wskazywało na to, że jego stan jest tak poważny, że może w każdej chwili upaść. Planowana jest wycinka pięciu innych. Czekamy na wymagane pozwolenie z urzędu marszałkowskiego. W szybkim reagowaniu na sygnały dotyczące drzew, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi, ograniczają nas procedury oraz fundusze. Place zbaw, czy boiska w samym środku terenów leśnych i parków, to zaszłość z dawnych czasów, decyzje z lat minionych. Teraz od tego odchodzimy - zapowiedział wicedyrektor Marcin Żełabowski.

Wczoraj pracownicy zajmowali się usuwaniem powalonego drzewa. Na koniec przypomnijmy, że park na Rokosowie będzie rewitalizowany w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.