W te dni wokół cmentarzy nie jeździmy na pamięć - apeluje policja [WIDEO]

Kołobrzeg: ul. VI Dywizji Piechoty (droga powiatowa nr P102Z) ograniczenie prędkości do 30 km/h, wydzielenie postoju TAXI, zamknięcie dwóch wjazdów. Ul. Świętego Wojciecha (droga gminna nr 865680Z) wprowadzenie ruch jednokierunkowego, ustawienie znaków zakazu i nakazu od godz. 15:00 dnia 31.10.2023 r. do godz. 07:00 dnia 02.11.2023 r.

Koszalin: ul. Gnieźnieńska od skrzyżowania z ul. Komunalną do skrzyżowania z ul. Diamentową w obu kierunkach ruchu ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz wprowadzenie zakazu zatrzymania. Ulica Kamieniarska zakaz wjazdu od ul. Gnieźnieńskiej, ruch odbywał się będzie tylko dla osób ze stoiskami handlowymi i osób niepełnosprawnych od ul. Połczyńskiej. Zmiany będą obowiązywać od dnia 30.10.2023 r. godz. 05:00 do dnia 02.11.2023 r. godz. 12:00.

Goleniów: ul. Przestrzenna (droga powiatowa 4103Z) zamknięcie ulicy dla pojazdów z wyłączeniem komunikacji miejskiej na odcinku od skrętu na Lubczynę do ul. Matejki - obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu w dniu 01.11.2023 r. od godz. 06:00 do godz. 22:00.

Choszczno: ul. Kopernika – czasowa organizacja ruchu od godz. 14:00 dnia 29.10.2023 r. do godz. 18:00 dnia 01.11.2023 r. (obustronny zakaz zatrzymywania), ul. Zielna w Choszcznie czasowa organizacja ruchu od godz. 06:00 do 18:00 w dniu 01.11.2023 r. (zakaz zatrzymywania się od strony ogródków działkowych).

Nowogard: ul. Batalionów Chłopskich – jednokierunkowa, ul. Cmentarna na odcinku od ul. Nadtorowej do ul. Młynarskiej – wyłączona z ruchu, ul. Cmentarna na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Młynarskiej droga jednokierunkowa w kierunku ul. Młynarskiej, zakaz zatrzymywania po prawej stronie, możliwość parkowania po lewej stronie, ul. Nadtorowa prawa strona – wyłączona z ruchu od przejazdu kolejowego do posesji nr 3, ul. Nadtorowa lewa strona – jednokierunkowa w kierunku ul. H. Sienkiewicza, zakaz zatrzymywania się po prawej stronie, możliwość parkowania po lewej stronie, ul. Młynarska na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. H. Sienkiewicza – jednokierunkowa, zakaz zatrzymywania się po prawej stronie, możliwość parkowania po lewej stronie, ul. A. Mickiewicza – zniesienie ograniczenia tonażu pojazdów, zakaz zatrzymywania się po obu stronach ulicy. Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać od dnia 30.10.2023 r. godz. 08:00 do dnia 02.11.2023 r. do godz. 08:00.

Gryfice: ul. Broniszewska – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Janą Dąbskiego do ul. Polnej, ul. Śniadeckich (droga powiatowa 3210Z) – poprowadzony będzie objazd do ul. Polnej i ul. Jana Dąbskiego, ul. Słowiańska (droga gminna 847056Z) – wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy, ul. Polna (droga gminna 837092Z) – wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na odcinku od ul. Broniszewskiej do ul. Śniadeckich – obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu od godz. 08:00 dnia 31.10.2023 r. do godz. 10:00 dnia 02.11.2023 r. Gryfino: ul. Pomorska (droga powiatowa nr 1485Z) obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu od godz. 06:00 dnia 29.10.2023 r. do godz. 06:00 dnia 02.11.2023 r. Przedmiotowa zmiana dotyczyć będzie częściowego wyłączenia z ruchu ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kołłątaja.

Łobez: ul. Wojska Polskiego (droga Powiatowa nr 4386Z) obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu od godz. 8:00 dnia 31.10.2023r. do godz. 8:00 dnia 02.11.2023r. Łobez ul. W. Sikorskiego (droga Powiatowa nr 4384Z) obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu od godz. 8:00 dnia 31.10.2023r. do godz. 8:00 dnia 02.11.2023r. Łobez ul. J. Słowackiego (droga Powiatowa nr 4367Z) obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu od godz. 8:00 dnia 31.10.2023 r. do godz. 8:00 dnia 02.11.2023r.

Kamień Pomorski: ul. Szczecińska (droga gminna) obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu od godz. 06:00 dnia 31.10.2023 do godz. 24:00 dnia 01.11.2023. – zamknięcie odcinka ul. Szczecińskiej przy cmentarzu i poprowadzenie objazdu ulicami miasta. Wolin: ul. Jaracza (droga gminna) obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu od godz. 06:00 dnia 30.10.2023 do godz. 24:00 dnia 01.11.2023 – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego

Myślibórz ul. Celna (droga powiatowa Nr 2161Z) – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się, ul. Północna (droga gminna 2204044) – posadowienie znaku zakaz skrętu, ul. Daszyńskiego (droga gminna 2204016) – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, Osiedle Piastów (droga gminna 2201040) – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego - obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu od godz. 06:00 dnia 31.10.2023 r. do godz. 06:00 dnia 02.11.2023 r.

W114 ul. Tanowska – czasowa organizacja ruchu od godz. 0:01 dnia 30.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r. do godzin wieczornych – wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na parkingu przy cmentarzu. Niekłończyca droga wojewódzka nr 114 czasowa organizacja ruchu od godz. 0:01 dnia 30.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r. do godzin wieczornych – ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Pyrzyce ul. Cmentarna (P1605Z) – wprowadzono ruchu jednokierunkowy dla pojazdów, wydzielono część jezdni dla ruchu pieszego oraz zakaz wjazdu od ul. Kościuszki, ul. Kościuszki (P1613Z) – oznaczono jako „drogę bez przejazdu, ul. Basenowa (G620002Z) – wprowadzono ruchu jednokierunkowy dla pojazdów, czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego w okresie od 31.10.2023r godz. 8:00 do 02.11.2023r godz. 8:00.



Sławno: czasowa zmiana organizacji ruchu nastąpi w dniu 31.10.2023 r. od godz. 16:00 do godz. 06:30 dnia 02.11.2023 r. w Sławnie na ul. Sempołowskiej – częściowe zamkniecie ulicy, ul. Witosa – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, ul. Działkowa – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.



Stargard ul. Kościuszki (droga gminna 500163Z) czasowa organizacja ruchu w dniach 31.10.2023 r. godz. 08:00 do dnia 01.11.2023 r. godz. 18:00. Zamknięcie odcinka od Ronda Żołnierzy Wyklętych do wjazdu na teren Centrum Handlowego ,,Tęcza” Kościuszki 73 (Kaufland). Ulica Przedwiośnie (droga gminna 500095Z) zamknięcie odcinka od skrzyżowania z ul. Pogodną do końca muru cmentarza w dniach 31.10.2023 r. godz. 07:00 do dnia 01.11.2023 r. godz. 18:00.