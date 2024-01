Wakaty za kratami. Służba więzienna w okręgu koszalińskim szuka 176 pracowników

Co zyskuje się w zamian? Przede wszystkim stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie, które wzrasta wraz ze stażem oraz awansami na stanowisku i w stopniu. Na start strażnik (do 26 roku życia) może liczyć na rękę 4 312 zł netto. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej pobierał będzie już co najmniej 4 729 zł. Z bogatego pakietu socjalnego należy wymienić nagrodę roczną (tzw. trzynastka ok. 4 570 zł), raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie (2200 zł) dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny (400 zł na osobę), zwrot kosztów dojazdu do służb. Ponadto po 2 latach przechodząc do służby zyskuje się prawo do uzyskania zasiłku na zagospodarowanie (ok. 4 570 zł), pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (ok. 62 500 zł) , comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego (ok. 310 zł). Nie sposób też nie wspomnieć o wcześniejszej emeryturze czy dłuższym urlopie (nawet do 39 dni). Służba to także możliwość rozwoju zarówno jeśli chodzi o podniesienie swojego wykształcenia, jak i zawodowych kompetencji, przy wsparciu ze finansowym ze strony pracodawcy. Więcej informacji uzyskać można na stronie www.sw.gov pl (wybierając OISW Koszalin), w zakładce „Rekrutacja”.