Weekend w Koszalinie. Gdzie warto się wybrać? Sprawdź nasze propozycje

Nie macie planów jak spędzić ten weekend? Wybraliśmy dla was kilka ciekawych propozycji. Zadowoleni powinni być szczególnie fani jazzowych brzmień, bo trwa właśnie kolejna edycja Hanza Jazz Festiwal.

PIĄTEK

W piątek koniecznie odwiedźcie koszalińską bibliotekę, której gmach główny świętuje swoje 50 urodziny. Spotkanie rozpocznie otwarcie wystawy i spacer architektoniczny (godz. 17.00). Przewodniczkami po wnętrzach KBP będą bibliotekarki, które opowiedzą, jak się zmieniał i „co, gdzie kiedyś było”. Będzie to wycieczka pełna wspomnień, anegdot oraz ciekawostek z życia biblioteki. Po spacerze w sali kinowej, około godziny 18.00, rozpocznie się prezentacja Wirtualny Koszalin przygotowana przez Warzecha Studio. To kolejna odsłona cyklu wizualizującego charakterystyczne koszalińskie obiekty i miejsca z dawnych czasów, stworzona przez pracownię specjalnie na wydarzenie (po premierze w KBP będzie film będzie można obejrzeć online). Po projekcji odbędzie się spotkanie z Bartoszem Warzechą – architektem, Łukaszem Waberskim – grafikiem i projektantem, poświęcone architekturze, designowi i wzornictwu lat 70 i 80. Poprowadzi je Rafał Semołonik – historyk. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa archiwaliów, fotografii, planów architektonicznych, rysunków i dokumentów związanych z powstawaniem budynku WiMBP. Na uczestników czekają też inne, tematyczne niespodzianki oraz poczęstunek.

O godzinie 18.30 w Filharmonii Koszalińskiej rozpocznie się koncert. Orkiestrę poprowadzi Tomasz Tokarczyk – dyrygent, skrzypek, wykładowca Akademii Muzycznych w Katowicach i Krakowie oraz kierownik muzyczny Opery Śląskiej w Bytomiu. Jego dyrygencki kunszt podziwiać będzie można najpierw w jednym z Koncertów brandenburskich (III) Jana Sebastiana Bacha, później w Koncercie B-dur na harfę i smyczki op. 4 nr 6 Jerzego Fryderyka Haendla. Solistą w drugim utworze będzie Juliusz Wesołowski, etatowy harfista orkiestry Filharmonii Koszalińskiej. Melomani mieli okazję napawać się jego grą na tym wyjątkowym instrumencie nie tylko w orkiestrze, ale niejednokrotnie w harfowym duecie z Carlosem Peñą Montoyą. W drugiej części koncertu zabrzmi III Symfonia Es-dur op. 55 „Eroica” Ludwiga van Beethovena.

O godzinie 19, również w piątek, w sali Centrum Kultury 105, rozpocznie się koncert w ramach Hanza Jazz Festiwal. Gwiazdą koncertu będzie Ewa Uryga QUARTET. Ewa Uryga to absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Uznana przez magazyny Jazz Forumoraz Twój Blues za jedną z najlepszych polskich wokalistek jazzowych. Jest laureatką najważniejszych festiwali muzycznych w kraju m.in. Opole, Zielona Góra, II nagroda na XVII Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w Zamościu, a także II nagroda na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlsham w Szwecji. Występowała na festiwalach jazzowych: Gdynia Summer Jazz Days, Warsaw Jazz Days, Jazz Jamboree, Old Jazz Meeting, Jazz Fair. Nagrała osiem autorskich płyt, z czego dwie powstały w Nowy Jorku z udziałem znakomitych amerykańskich muzyków, w tym wybitnego pianisty – Marka Soskina.Wielokrotnie zapraszana do wspólnych projektów muzycznych m.in.: ze Zbigniewem Wodeckim, Anną Marią Jopek, Dorotą Miśkiewicz, Ewą Bem, Lorą Szafran, Włodzimierzem Nahornym, Henrykiem Miśkiewiczem, a także chórem gospelowym The Jackson Singers oraz solistkami Ruth Lynch i Presillą Jones. Przez 8 lat współpracowała również amerykańskim wokalistą Brianem Fentressem.

SOBOTA

W sobotę o godzinie 10 rano w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej rozpocznie się kolejna edycja Giełdy Kolekcjonerskiej. Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć dużo ciekawych przedmiotów (widokówki, monety, znaczki pocztowe, etykiety zapałczane, medale, tarcze szkolne itp.), uzyskać fachową poradę, wymienić doświadczenia oraz uzupełnić własne kolekcje. O godzinie 18 w sobotę w Teatrze Muzycznym Adria rozpocznie się koncert Girl Power. Na deskach naszego Teatru wystąpią wyłącznie kobiety... wyłącznie dla kobiet. Utwory takie jak: "Jestem kobietą", "Wannabe", "Man! I feel like a woman", "Girls just wanna have fun", "Józek nie daruję Ci tej nocy", "Supermenka" i wiele innych wyjątkowych hitów.

W sobotę w Filharmonii Koszalińskiej w ramach Koszalin BassFest! wystąpi wybitna skrzypaczka młodego pokolenia, Celina Kotz, wraz z zespołem Ami Ensemble. W repertuarze koncertu znajdzie się ceniony przez melomanów na całym świecie cykl "Cztery pory roku" Antonio Vivaldiego. Ami Ensemble to zespół, który tworzą kameraliści młodego pokolenia, liderzy i muzycy czołowych polskich orkiestr. Są to nie tylko laureaci wielu prestiżowych konkursów i festiwali, ale przede wszystkim przyjaciele, dla których wspólne tworzenie muzyki jest drogą do artystycznego spełnienia. Celina Kotz, zdobywczyni Nagrody Publiczności XV Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, to jedna z najciekawszych skrzypaczek młodego pokolenia. Aktywnie działa na wielu płaszczyznach polskiego rynku muzycznego, występując z wieloma renomowanymi orkiestrami i dyrygentami. W 2016 roku zadebiutowała w nowojorskiej Carnegie Hall.

W sobotę o godzinie 19 w Centrum Kultury 105 kolejny koncert tegorocznej edycji Hanza Jazz Festiwal. Tym razem usłyszymy JOAQUIN SOSA QUARTET. Joaquin Sosa, uznany na świecie kubański muzyk jazzowy, utalentowany multiinstrumentalista, gra na klarnecie, saksofonie tenorowym i flugelhornie. W 2019 roku nagrał pierwszy autorski album jazzowy “Caminando”. W 2021 roku Sosa wydał drugi album „Joaquin Sosa Quartet – Katowice Session”, który został doceniony przez Europe Jazz Network i pojawił się na liście Europe Jazz Media Chart w lipcu 2021. Bałtycki Teatr Dramatyczny w sobotę o godzinie 19 zaprasza na spektakl "Stosunki na szczycie". „Stosunki na szczycie” Edwarda Taylora zaczynają się niewinnie, od planowanego spotkania wysokich urzędników Unii Europejskiej w luksusowym apartamencie w Paryżu. Gra idzie o nie byle jaką stawkę: sir Clive Partridge, wysoki urzędnik Brytyjskiej Komisji Wspólnego Rynku czeka na Jaquesa Berri , komisarza ds. Handlu, który ma zdecydować o ewentualnym poparciu kandydatury Partridge’a na stanowisko Przewodniczącego Komisji… Ale jak to w życiu, a szczególnie w farsie bywa wszystko zaczyna iść nie tak… Nieszczęścia sir Clive’a Partridge’a zaczynają się od zagubionej walizki i niespodziewanej wizyty kochanki, a dalej… Dalej jest tylko gorzej, czyli… śmieszniej!

