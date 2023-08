Weekend w Koszalinie i regionie. Wydarzenia, koncerty i inne atrakcje

6 sierpnia w Zagrodzie Jamneńskiej odbędzie się kolejny jarmark. Jego hasłem przewodnim będzie chleb. Nowością tej edycji jarmarku będą kulinarne warsztaty. Będzie to doskonała okazja do zakupienia unikatowych przedmiotów wykonanych przez rękodzielników, pysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich oraz uczestnictwa w warsztatach plastycznych. Motywem przewodnim sierpniowego jarmarku będą żniwa i wszystko, co związane jest z najważniejszym pokarmem człowieka – chlebem.

W czwartek w Czaplinku rozpocznie się tegoroczny Pol’n’Rock Festival. Na Pol'and'Rocku 2023 zaplanowano 42 koncerty. Na małej i dużej scenie wystąpi kilkudziesięciu artystów, reprezentujących różne gatunki muzyki. Wśród gwiazd są m.in. zespół Apollo 440, łączący taneczne rytmy z ambientem i rockiem, metalowy Bullet for My Valentine, Spin Doctors, zespół znany z „Two Princes” oraz Zalewski czy Brodka. Zagrają też Biohazard, Lady Pank, Carpenter Brut czy Napalm Death.

Planet Baltic Sup Race, od 4 sierpnia

Od 4 do 6 sierpnia w Kołobrzegu przy Falochronie Wschodnim odbędzie się kolejna edycja Planet Baltic Sup Race, a więc wyścigi na cieszących się coraz większą popularnością deskach SUP. W tym roku przewidziano 3 konkurencje - w sobotę sprint i wyścig techniczny, w niedzielę long distance i poza klasyfikacją generalną, sztafetę mieszaną. To największa impreza tego typu w Polsce i najbardziej ekstremalna, gdyż odbywa się na otwartym morzu. W tym roku zawody będą miały międzynarodową obsadę, już zostały zgłoszone ekipy z Czech i z Ukrainy.

Ralph Kaminski & My Best Band in the World, 4 sierpnia

4 sierpnia o godzinie 20.00 odbędzie się koncert Ralpha Kaminskiego w kołobrzeskim Amfiteatrze. RALPH KAMINSKI to wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny oraz reżyser teledysków. Tworzy muzykę określaną jako pop alternatywny. W ubiegłym roku otrzymał prestiżowy Paszport „Polityki”, będący symbolicznym stemplem jakości twórczości artysty. Najnowsza płyta Ralpha zatytułowana „Bal u Rafała” ukazała się 31 sierpnia 2022r. Album zawiera 10 autorskich kompozycji, za produkcję których odpowiada sam artysta. Na płycie znajdują się single: „Bal u Rafała", „Duchy", „Krystyna" oraz „Planeta i ja".