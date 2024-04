Wojciech Orliński gościem Nieziemskiej Nocy w Bibliotece

Dlaczego to właśnie on, półsierota z Torunia, mógł, a nawet musiał zmienić nasze miejsce we Wszechświecie? Jakich cudów trzeba było, by do naukowej rewolucji wszechczasów doszło nie w Paryżu, Rzymie czy Florencji, ale w Polsce, na Warmii? I w końcu, jak to możliwe, że kiedy inkwizycja zwalczała jego osiągnięcia, biskup warmiński fundował w katedrze fromborskiej tablicę ku czci tych samych osiągnięć? Przeczytajcie koniecznie tę fascynującą opowieść o wielkim człowieku i niezwykłych czasach, w których żył.

26 kwietnia o godz. 17.00 w sali kinowej KBP przy placu Polonii 1. Spotkanie będzie częścią Nieziemskiej Nocy w Bibliotece.