Wojna w Platformie o fotel burmistrza Szczecinku. Jerzy Hardie-Douglas kontra Daniel Rak

- Motywy mojej decyzji dotyczą dwóch sfer: stylu rządzenia i kierunków rozwoju miasta, które w mojej ocenie przestało się rozwijać – mówi Jerzy Hardie-Douglas. - Wiem, że był covid, wojna na Ukrainie i niekorzystny dla Szczecinka układ rządowy, ale mam wrażenie, że można było osiągnąć więcej. Daniel Rak jest dziś inną osobą niż ja znałem i rekomendowałem na stanowisko burmistrza. Burmistrza, który ma silny mandat do rządzenia, ale nie może go nadużywać, być arogancki i zarządzać przez strach. Mam oczywiście świadomość, że moja decyzja oznaczać może relegowanie mnie z PO, sam z niej nie wystąpię, bo nadal pozostaje bliska mojemu sercu.

A skutkiem tego ma być samodzielny start byłego burmistrza (2006-2018) i posła (2019-23) na najważniejszy urząd w mieście. Oczywiście stanie za nim samodzielny komitet wyborczy, który wystawi swoje listy do rad miasta i powiatu szczecineckiego. Oficjalnie Jerzy Hardie-Douglas ogłosi to w czwartek (25 stycznia) na briefingu.

O tym, że Jerzy Hardie-Douglas przymierza się do ponownej walki o ratusz pisaliśmy już w grudniu. Kandydowanie na burmistrza zależało jednak od rozmów z burmistrzem Szczecinka Danielem Rakiem w sprawie programu, strategii wyborczej i list kandydatów do rad miasta i powiatu. I o te kwestie negocjacje się rozbiły, kompromisu nie udało się osiągnąć.

FIASKO ROZMÓW

Burmistrz Daniel Rak potwierdza, że odbył z Jerzym Hardie-Douglasem trudne rozmowy w kwestii zbliżających się wyborów i na razie każdy pozostał przy swoim stanowisku. - W przyszłym tygodniu zaproszę media na konferencję, na której poinformuję o tym z kim i z jakim przesłaniem szczecinecka Platforma pójdzie do wyborów – Daniel Rak mówi, że w polityce jest jest wystarczająco długo, aby wiedzieć na tym etapie wstrzemięźliwość w komentarzach jest wskazana i dlatego będzie na razie oszczędny w słowach. Dodaje, że zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na zgłaszanie kandydatów na burmistrza upływa 4 marca, więc czasu jest jeszcze sporo. Z drugiej strony komitety wyborcze trzeba zarejestrować już do 12 lutego, a więc czasu na szukanie ewentualnego porozumienia zostało niewiele. Ale obecny burmistrz drogi do niego nie zamyka.