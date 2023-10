Wybory 2023. Lista miejsc do głosowania w Koszalinie i regionie. Gdzie głosować w Zachodniopomorskiem? Znajdź swój lokal wyborczy 12.10

Wybory Parlamentarne 2023 - gdzie głosować w Zachodniopomorskiem?

Zbliżają się wybory parlamentarne, które odbędą się 15 października 2023 roku. Na kadencję do Sejmu i Senatu Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Polska podzielona jest na 41 różnej wielkości okręgów w wyborach do Sejmu oraz na 100 okręgów w wyborach do Senatu.

Okręg wyborczy numer 100:

obszary powiatów: koszaliński, sławieński, szczecinecki

oraz miasta na prawach powiatu: Koszalin

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym: 6

Okręg wyborczy numer 99:

obszary powiatów: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym: 3