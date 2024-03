Wybory 2024: Jan Kazimierz Adamczyk, kandydat na prezydenta Koszalina: - Chcemy pracować dla lokalnej społeczności [WIDEO]

Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia. Chcemy zaproponować naszym Czytelnikom pięć rozmów z pięcioma kandydatami na prezydenta Koszalina. W tym roku są nimi Piotr Jedliński, urzędujący prezydent Koszalina, wicemarszałek zachodniopomorski Tomasz Sobieraj (Koalicja Obywatelska), radny miejski Miłosz Janczewski (Prawo i Sprawiedliwość), prezes spółdzielni mieszkaniowej „Przylesie” Kazimierz Okińczyc (Komitet Wyborczy Liga 7 kwietnia) oraz powiązany z Konfederacją radca prawny Jan Kazimierz Adamczyk (Komitet Wyborczy Nowoczesne Pomorze). Każdy z kandydatów w trakcie rozmowy będzie miał też możliwość krótkiej wypowiedzi, w ramach której będzie mógł zachęcić wyborców do oddania głosu właśnie na niego. Wszystkie rozmowy ukażą się na naszym portalu www.gk24.pl

Jako pierwszy o swoim kandydowaniu i o Koszalinie mówił w rozmowie z „Głosem” prawnik z Koszalina Jan Kazimierz Adamczyk. Ubiegał się już o fotel prezydenta miasta w wyborach w 2014 roku, ale bez powodzenia. Sukcesem nie skończyła się też jego ubiegłoroczna walka o poselski mandat. Skąd ta kolejna próba wygrania wyborów w Koszalinie? Czy kandydat Nowoczesnego Pomorza wierzy w zwycięstwo? Co by zrobił w czasie pierwszych stu dni swojej prezydentury, gdyby wygrał? O to między innymi zapytaliśmy naszego rozmówcę.