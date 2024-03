Wybory 2024: Kandydaci na prezydenta o planach na nowy Koszalin

To był kolejny, mocno wyborczy dzień w Koszalinie. Miłosz Janczewski jest kandydatem na głowę miasta z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość. W czwartek przedstawił swoją pierwszą ideę: Koszalin jako miasto turystyczne. By takim się stało - mówił - należy zrewitalizować przepływającą przez Koszalin rzekę Dzierżęcinkę. Przedstawił szereg wizualizacji z pomysłami na uatrakcyjnienie rzeki: budowę przystani kajakowych, umożliwienie pływania stateczków wycieczkowych. - Musimy podejść do tego projektu odważnie. Podobne rzeki są świetnie wykorzystywane w taki właśnie sposób w Niemczech, Holandii, Anglii. Dlaczego w taki sposób my nie możemy wykorzystać Dzierżęcinki? - pytał retorycznie. Rzucił też, że w przyszłości widzi nadmorskie Mielno jako dzielnicę Koszalina. - Ale na razie nie chcę jeszcze o tym mówić w szczegółach. Zapraszam na kolejne spotkanie. Tam poruszę i tę kwestię - zapowiedział.