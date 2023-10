Wybrzeże Rewalskie Rewal przerwało serię Gwardii Koszalin [ZDJĘCIA]

Do sobotniego meczu Gwardia przystąpiła z bilansem 9 zwycięstw i 1 remis. Wybrzeże miało tyle samo wygranych oraz porażkę poniesioną w Koszalinie, ale na boisku Bałtyku (0:3 w 2. serii). Od początku meczu na szczycie przeważała Gwardia, ale nie potrafiła przechytrzyć defensywy gości. Za to już pierwsza groźna akcja Wybrzeża przyniosła mu prowadzenie, po dośrodkowaniu Konrada Żulpo i główce byłego napastnika Gwardii, Wiktora Sawickiego. Najlepszą okazję na wyrównanie miał przed przerwą Sebastian Milanowski. Będąc sam na sam z bramkarzem... zgubił piłkę.

Dobrze dla Gwardii rozpoczęła się druga połowa. W 53. min bohater derbów z Bałtykiem (2 gole), Mateusz Piotrowski odebrał piłkę na połowie rywali i uderzył z 20 m. Po rykoszecie od obrońcy futbolówka wpadła do siatki. Po wyrównaniu gospodarze szukali zwycięskiego gola. W ich grze brakowało jednak elementu zaskoczenia. W 84. min, po wznowieniu z autu, goście przenieśli akcję na lewą stronę boiska. Paweł Krawiec wbiegł w szesnastkę i płaskim strzałem przy słupku ustalił wynik. Był to drugi celny strzał gości w meczu. W końcówce Gwardia szukała remisu, ale to Wybrzeże miało dwie okazje sam na sam z bramkarzem na przypieczętowanie wyniku. Obydwu nie wykorzystało.