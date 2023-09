XVIII Hanza Jazz Festiwal - kolejna edycja już w październiku

Organizatorzy zaplanowali trzy koncerty:

12.10, godz. 18:30 - Patrycjusz Gruszecki TRIO,

13.10, godz. 19:00 – Ewa Uryga QUARTET

oraz 14.10, godz. 19:00 – Joaquin Sosa Oficial QUARTET.

Bilety w cenie 40 zł dostępne online i stacjonarnie, karnet trzydniowy do nabycia tylko w recepcji i kasie CK105 w cenie 99 zł.

Patrycjusz Gruszecki to polski Jazzowy Artysta Roku 2017, twórca oraz lider Trio, kompozytor utworów nagranych na albumach "SOMETHING ABOUT" oraz "FACES", okrzykniętych przez czytelników Jazz Press oraz słuchaczy Radio JAZZ.Fm tytułem "POLSKI JAZZOWY ALBUM ROKU", w latach 2017 oraz 2022. Dźwięki Jego trąbki i flugelhornu słychać na nagraniach takich artystów, jak m. in.: Zbigniew Wodecki, Krystyna Prońko, Hanna Banaszak, Lady Pank, Anna Wyszkoni, Marcin Kajper, Weronika Korthals, Zbigniew "Levandek" Lewandowski - perkusja. Znany i ceniony artysta, pedagog. Gigant Polskiego Jazzu. Nazywany przez muzyków młodego pokolenia "Polskim Art'em Blakey'em, kompozytor, aranżer - współpracował z wieloma muzykami z czołówki polskiego i światowego jazzu. Znaleźli się tam tacy artyści jak m. in.: David Friesen, Mike Stern, Carlos Johnson, Kenny Carr, Mike Russell, Ewa Uryga, Jarek Śmietana, Tomasz Stańko, Wojciech Karolak, Janusz Muniak, Zbigniew Namysłowski, Krzesimir Dębski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz Szukalski, zespoły: Sami swoi, String Connection, Crash, Big Band Akademii Muzycznej we Wrocławiu i wiele, wiele innych. Na płycie Tria "FACES" widnieje Jego kompozycja: "ECLECTIC BLUES".

Kajetan Galas - organista, pianista, edukator, laureat pierwszego miejscs w kategorii organy według ankiety krytyków magazynu Jazz Forum w 2020 roku, oficjalny artysta Hammond Polska i Hammond Europe. Lider autorskiej formacji "ORGAN SPOT", współpracujący na co dzień z takimi artystami jak m. in.: Stanisław Soyka, Jacek Niedziela, Bartosz Pernal, Małgorzata Zuber, przez kilka lat współpracował z Januszem Muniakiem, współtworząc jeden z Jego ostatnich muzycznych projektów. Ma na swoim koncie wiele nagrań dla czołówki polskiego jazzu.