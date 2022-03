Żak Koszalin pokonał Księżaka Łowicz i jest pewny utrzymania w I lidze [ZDJĘCIA]

Żak przystąpił do meczu po serii trzech przegranych i przez długi czas nic nie wskazywało na to, by miał ją przerwać. Od początku lepiej prezentowali się goście, którzy rozpoczęli od dwóch trójek Jakuba Staniosa, a po 6 minutach mieli 11 pkt więcej (17:6).

Podopieczni Piotra Ignatowicza odrobili część strat przed końcem kwarty, ale drugą znów rozpoczęli fatalnie. W 11. min przegrywali 16:24, po akcji 2+1 Staniosa, a w 16. jego kolejna trójka zwiększyła przewagę Księżaka do 12 pkt (34:22).

Goście dyktowali warunki na parkiecie jeszcze na początku III kwarty. Po 3. min byli o 9 pkt przed Żakiem (45:36). Dopiero wtedy nastąpił zryw gospodarzy. Po serii 9:0, w 25. min na tablicy pojawił się remis po 45. Chwilę później Jakub Dłoniak zapewnił Żakowi pierwsze prowadzenie (50:48). Niestety, końcówka kwarty była fatalna. Straty, nieprzemyślane decyzje rzutowe i błędy w obronie złożyły się na to, że przed ostatnią kwartą Żak znów był na minusie (52:60).