Zaległości w IV lidze. Wygrana Bałtyku Koszalin

W weekend odbyły się trzy zaległe spotkania przełożone z 17. kolejki i jedno z 14. W roli gospodarza, na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Darłowie, zaprezentowała się Wieża Postomino. Ostatni zespół tabeli, pomimo mocno przebudowanego w zimowej przerwie składu, nie był w stanie sprawić niespodzianki w zaległym starciu z 14. serii z zespołem z czołówki tabeli, Kluczevią Stargard. Mecz toczył się od początku przy przewadze gości, a podopieczni Konrada Lachowicza starali się szukać swoich szans w kontratakach. W 36. min prowadzenie zapewnił Kluczevii Dominik Dziąbek, a w 45. gola do szatni zdobył Piotr Surma. Po zmianie stron wygraną Kluczevii przypieczętował debiutant, Ihor Koszewarow.

Takim samym wynikiem 3:0 dla gości, zakończył się mecz w Policach, gdzie Bałtyk Koszalin pokonał Chemika. Już w 6. min wynik otworzył Alan Krauze, dobijając z bliska do pustej bramki, strzał w poprzeczkę Radosława Mikołajczaka. Swoją przewagę w pierwszych 45. minutach Bałtyk udokumentował tuż przed przerwą drugim golem. Dominik Pawłowski wykorzystał fatalne zachowanie brakarza Chemika. Odebrał mu piłkę tuż za linią pola karnego i z kilkunastu metrów uderzył do pustej bramki! Bałtyk dobił rywali po niespełna 10. min drugiej połowy. Po dośrodkowaniu Kacpra Masnego, główkował Dmytro Halko. Piłkę podbił jeszcze głową obrońca Chemika, Jakub Pacyna i od słupka wpadła do siatki. Po tej wygranej Bałtyk zrównał się w tabeli z drugą Gwardią Koszalin i zmniejszył do 2 pkt stratę do lidera z Rewala.