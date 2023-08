Zlot militarny w Bornem Sulinowie już od czwartku. Sprawdźcie program

Borneńska impreza – największa w powiecie szczecineckim – wkracza w wiek dorosły. To już bowiem 18. edycja zlotu fanów militariów. Letni Międzynarodowy Zlot Miłośników Pojazdów Militarnych „Gąsienice i podkowy” odbędzie się w Bornem Sulinowie od czwartku do niedzieli (10 -13 sierpnia). To cztery dni spotkań na zlotowisku miłośników militariów – będą wystawy, przejażdżki ciężkim sprzętem po tankodromie, kiermasze militariów, stoiska gastronomiczne, pokazy historycznych grup rekonstrukcyjnych – w tym roku szczególnie polecamy pokazy walk rycerskich w sobotę. Nie zabraknie również koncertów znanych zespołów – Old&Young (piątek) i Oil Stains (sobota).

Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy zlotowiczów i kilkuset pojazdów z demobilu kilkunastu armii. Proszą także, aby nie paradować w mundurach poza terenem zlotu z uwagi na obecność uchodźców wojennych z Ukrainy. Wstęp dla gości jest bezpłatny. Z dobrych wieści możemy dorzucić prognozę pogody – od czwartku i piątku zrobi się w końcu nieco bardziej letnio.