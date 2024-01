Zorganizowana grupa przestępcza oszukująca na VAT w obrocie autami rozbita przez KAS

Zrealizowane zostały cztery blokady STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) na łączną kwotę prawie 3 mln zł (2 968 037 zł) i dwie blokady Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) na 780 671 zł.

- Ustaliliśmy też, że grupa dokonywała fikcyjnego obrotu tą samą nieruchomością. W efekcie takiego łańcuchu fakturowania wartość tej nieruchomości wzrosła sztucznie z 1 mln zł do 27 mln zł. W wydanej decyzji określiliśmy spółce zobowiązanie podatkowe w VAT, zamiast zadeklarowanej kwoty do przeniesienia 2 748 273 zł. Pomimo tego spółka nadal obniżała zobowiązania w VAT o to przeniesienie - informuje Małgorzata Brzoza.