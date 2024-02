Niepokój o gorące kaloryfery w Białogardzie. Spór został zakończony

Dokładnie rok temu doszło do spotkania na najwyższym szczeblu w Szczecinie, bo ówczesny wojewoda, ówcześni ministrowie środowiska i samorządowcy z powiatu białogardzkiego spotkali się na pilnej konferencji i debatowali nad losem Białogardu. To dlatego, że dostawca ciepła dla białogardzian miał stracić kontrakt z PGNiG, a w związku z tym mieszkańcy zostać bez ogrzewania i to w środku srogiej zimy. Gorzej, ciepło miało być nawet odłączone od instytucji samorządowych, m. in. szkół oraz szpitala. Sprawa była więc poważna.

ZEC dostarczał ciepło do 25-tysięcznego Białogardu od lat. Ale na początku 2023 roku jego kierownictwo poinformowało władze miasta i powiatu, że spółka może stracić kontrakt z państwowym dostawcą gazu.

To dlatego, że jest mu winna 12 milionów złotych, a zobowiązanie wciąż rośnie. Zachodziło więc realne niebezpieczeństwo odcięcia miasta od ciepła. A był środek zimy.