Zwycięstwa Kotwicy Kołobrzeg i Żaka Koszalin w I lidze koszykarzy [ZDJĘCIA]

Żak Koszalin nadal niepokonany na swoim parkiecie w rozgrywkach I ligi koszykarzy w tym sezonie. W trzecim meczu odniósł trzecie zwycięstwo. Tym razem nad Niedźwiadkami Chemart Przemyśl 88:78. Z wyjazdowej wygranej w Opolu cieszyli się także koszykarze Sensation Kotwicy Kołobrzeg.

Mecz w Koszalinie od początku rozgrywany był pod dyktando koszalińskiej drużyny. Żak rozpoczął od prowadzenia 8:0. W pierwszej kwarcie jego przewaga dochodziła do 13 pkt. Dobrze też rozpoczął kwartę numer dwa. Po trójkach Mateusza Itricha i Szymona Pawlaka w 14. minucie było 38:20 (najwyższa różnica w meczu). Później gra zrobiła się chaotyczna, w czym dobrze czuli się gracze beniaminka z Przemyśla. Po 20. minutach przewaga Żaka spadła do 12 pkt (45:33). Warto podkreślić, że do przerwy podopieczni trenera Rafała Knapa popełnili tylko jedną stratę, przy aż dziesięciu gości. Do zespołu Niedźwiadków, w którym skutecznością z dystansu popisywał się Serb Edi Sinadinović-Stojilijković (6/10 za 3), należały pierwsze minuty po zmianie stron. W 23. zeszli poniżej 10 pkt różnicy (47:38 dla Żaka). Później inicjatywę odzyskali gospodarze. Po trójce Marcina Tomaszewskiego ponownie uzyskali przewagę 18 pkt (71:53).

Goście skończyli trzecią i rozpoczęli czwartą kwartę trójkami (71:59). Obrona Żaka miała problemy z zatrzymaniem 35-letniego Serba, który jak nie trafiał z dystansu, to był faulowany przy takich rzutach i wykorzystywał wolne (8/9 za 1). Po jego szóstej trójce w 36. min goście doszli na 5 pkt (75:70). W ostatnich 2. minutach meczu trener gości niespodziewanie wycofał Sinadinovicia na ławkę. Niedźwiadki zmniejszyły jeszcze różnicę do 4 pkt (39. - 78:74), ale końcówka należała do Żaka. Dwie skuteczna akcje Williama Kondrata, wolne Adama Skiby i punkty Pawlaka przypieczętowały wygraną. W koszalińskim zespole Pawlak zdobył 20 pkt (7/16 z gry, 4/8 za 3), a 14 oczek dołożył Kondrat. Żak wygrał zbiórki 41:36, notując aż 18 na atakowanej tablicy, co przekładało się na punkty z ponowienia akcji. Gospodarze zanotowali aż o 10 strat mniej od rywali (9:19). Obie drużyny rzucały na zbliżony poziomie z dystansu (11/29 Żak i 12/28 za 3 Niedźwiadki).

Żak Koszalin - Niedźwiadki Chemart Przemyśl 88:78 (30:18, 15:15, 26:23, 17:22)

Żak: Pawlak 20 (4x3), Kondrat 14 (4 zb.), Skiba 12 (1x3, 4 as., 3 zb., 3 prze.), Krajewski 7 (6 zb., 3 str.), Rosiński 7 (12 zb.) - Tomaszewski 10 (2x3), Itrich 7 (1x3, 5 zb.), Rajewicz 6 (2x3, 3 as., 4 str.), Lewandowski 5 (1x3), Szewczyk 0.

Niedźwiadki: Sinadinović-Stojilijković 28 (6x3, 4 as.), Egner 13 (2x3, 8 zb., 4 as.), Chrabota 11 (3x3, 8 zb., 3 str.), Rompa 5 (3 str., 2 bl.), Serwański 5 (5 zb., 3 str.) - Puchalski 5, Majka 4 (3 zb., 3 as.), Uberna 3 (1x3, 4 zb., 3 as.), Janczak 2, Marek 2, Skubiński 0. Po serii trzech porażek, z czwartej wygranej w sezonie cieszyli się również w niedzielę koszykarze Sensation Kotwicy Kołobrzeg. Podopieczni Rafała Franka pokonali na wyjeździe Weegree AZS Politechnikę Opolską 91:88.

Kotwica prowadziła niemal przez całe spotkanie (34,5 minuty). Gospodarze rozpoczęli od 2:0 i 4:3, ale skuteczna gra Pawła Dzierżaka, Damiana Pielocha i Daniela Ziółkowskiego sprawiła, że w pierwszej kwarcie przewaga kołobrzeskiej drużyny dochodziła do 7 pkt. Zespół z Opola wrócił na 2-punktowe prowadzenie na początku drugiej kwarty. W Kotwicy skutecznie w tym fragmencie grał jednak Patryk Wydra. Zdobył 10 z pierwszych 12 punktów zespołu, zapewniając swojej drużynie 6-punktową przewagę. Z taką różnicą Kotwica zeszła też na dużą przerwę. Prowadzenie Kotwicy różnicą 5-7 pkt utrzymywało się przez niemal całą trzecią kwartę. W zespole Opola skutecznością błyszczał Adam Kaczmarzyk, który w tej odsłonie zdobył 10 ze swoich 27 punktów.

Na ostatnie 10. minut meczu zespoły wyszły przy wyniku 65:60 dla Kotwicy. Po trafieniach za 3 pkt i wsadzie Ziółkowskiego, różnica wzrosła do 11 pkt (75:64) w 32. min. Po kolejnych trójkach Pielocha i Ziółkowskiego, Kotwica miała o 12 pkt więcej od rywali (78:66, 81:69). Do 38. min goście utrzymywali przewagę 9-11 pkt. W końcówce AZS zanotował serię 8:0 i różnica spadła do zaledwie punktu (88:89). Wynik na 91:88 ustalił z wolnych kapitan Kotwicy, Pieloch.

W kołobrzeskim zespole po 19 pkt zdobyli Pieloch (6/10 z gry, 4/7 za 3) i Ziółkowski (7/11 z gry, 4/4 za 2). Dzierżak w trzecim z kolei meczu zanotował dwucyfrową liczbę asyst (10), do czego dodał 15 pkt (7/12 z gry), 7 zbiórek i 4 przechwyty. Rozgrywający Kotwicy jest obecnie najlepiej podającym zawodnikiem całej ligi, ze średnią 8,1 asysty na mecz. Wsparcie z ławki dał Wydra (15 pkt, 6/12 z gry). Obie drużyny rzucały ze skutecznością powyżej 50 procent z gry. Goście z Kołobrzegu trafili jednak o 8 trójek więcej (12/35, przy 4/18 AZS). AZS rzucał aż 28 wolnych, z czego trafił tylko 16 (Kotwica 7/11 za 1). Weegree AZS Politechnika Opolska - Sensation Kotwica Kołobrzeg 88:91 (28:30, 14:18, 18:17, 28:26) AZS: Kaczmarzyk 27 (3x3, 10 zb.), Jodłowski 14 (9 zb., 4 as.), Rutkowski 13 (4 as., 3 str.), Reid 10 (10 zb., 4 as., 3 str.), Kowalczyk 2 - Lis 13 (1x3, 9 as., 4 str.), Białachowski 9, Wójcicki 0.

Kotwica: Pieloch 19 (4x3, 5 as.), Ziółkowski 19 (3x3), Dzierżak 15 (1x3, 10 as., 7 zb., 4 prze.), Nelson 8 (2x3, 5 as., 3 str.), Motylewski 7 (8 zb.) - Wydra 15 (2x3), Długosz 8 (4 zb., 3 str.), Walkowiak 0.

Predator kontra Gypsy King czyli wielki show w Arabii