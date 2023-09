14. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” przed nami

Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” to najmłodszy z koszalińskich festiwali. Przez lata w ramach tego wydarzenia koszalinianie mieli okazję zobaczyć wiele ambitnych, odważnych spektakli przygotowanych przez młodych twórców, co więcej, ci młodzi twórcy w ramach nagrody realizowali spektakle w Koszalinie.

Jak zdradził Andrzej Mielcarek dyrektor BTD, budżet festiwalu to ponad 320 tysięcy złotych. Finansowo organizację wydarzenia wsparł resort kultury, który przekazał 122 tysiące złotych, koszaliński samorząd i urząd marszałkowski. Koszalińskie konfrontacje to nie tylko spektakle, ale i możliwość spotkania z ich twórcami w ramach cyklu M-GADUGADU-TEATR (wstęp wolny) oraz spektakl pozakonkursowy Garnizonu Sztuki w Warszawie Gra”.

REPERTUAR

W MAŁYM DWORKU reż. Jan Marek Kamiński Na gnieźnieńską scenę po wielu latach przerwy wraca Stanisław Ignacy Witkiewicz – artysta totalny – malarz, rysownik, fotografik, dramaturg i powieściopisarz, filozof i krytyk sztuki. A do tego ekscentryk, skandalista. Całe życie poszukiwał artystycznego absolutu, który nazywał „czystą formą” i szukał go zarówno w literaturze, jak i w malarstwie. Był jednym z najważniejszych i najbardziej barwnych kreatorów życia artystycznego i towarzyskiego przedwojennej Polski.

MACOCHA reż. Błażej Biegasiewicz Kto trafia na dno otchłani? Poza grzesznikami i przestępcami na pewno czyhają tam wszystkie macochy. Zgodnie z wymową najsłynniejszych baśni, dramatów i powieści dawnych czasów, są one, co do jednej: egoistyczne, zazdrosne, nikczemne i okrutne. Realizatorzy podejmują w spektaklu próbę zdekonstruowania negatywnego wizerunku macochy, tak niespotykanie jednomyślnego i spójnego na przestrzeni stuleci.

„W małym dworku” stanowi fascynujące wprowadzenie widza i czytelnika w arkana jego dramaturgii. Nie ma bowiem formy - moralnej, obyczajowej, literackiej – której artysta nie chciałby w swej twórczości wstrząsnąć i zniszczyć. Zmienia wszystko w groteskę do wszystkiego wprowadza, albo ze wszystkiego wydobywa - elementy niezborne, przypadkowe, nieskładne, rażące odmiennością . Nawet jego humor jest humorem amatora tego co dziwne, brzydkie, niekonwencjonalne. Dramaturgia Witkiewicza otwiera przed widzem nowy świat.

Czy tragedia smoleńska wywołała podziały, czy jedynie ujawniła skrywane resentymenty? Czy możliwe jest wykonanie kroku wstecz i wskazanie momentu, w którym rozpadła się wspólnota? A może nigdy jej nie było? Jak miesza się prywatne z publicznym? Co jest prywatnym Smoleńskiem każdego z nas?

KONIEC ŚWIATA

reż. Bartosz Bandura

Co chwilę kończy się świat. Czyjś świat. Koniec bliskości, miłości, czułości, wzajemności. Początek rozstania, odejścia, utraty. Czyż nazbyt często nie tracimy wiele w swoim życiu? W końcu je same? Wrócić nie sposób, nie jest to możliwe inaczej jak wspomnieniem, a każdy powrót to zaczynanie na nowo. Spektakl inspirowany poezją Jerzego Hajdugi. O miłości, bliskości – jej ulotności, utracie. Wyjątkowy wymiar przedstawienia zapewnia plastyczna, przepełniona ruchem i tańcem forma.

ZAPOWIADA SIĘ ŁADNY DZIEŃ

reż. Magda Skiba

Trzecie spotkanie dwóch niezwykłych osobowości artystycznych: aktorki Joanny Gonschorek i poetki Anny Podczaszy – po monodramie Joanny (2002) i spektaklu Spójrz na nią – pieśniodramat u Modrzejewskiej (2019). Tym razem w tekście napisanym specjalnie dla Joanny Gonschorek Anna Podczaszy zmaga się z tematem, który był, jest lub będzie bliski każdemu z nas: opowiada o śmiertelnej chorobie i żegnaniu się z życiem. Łącząc powagę z dyskretnym humorem, a perspektywę codzienności z metafizyką artystki pod kierunkiem reżyserki Magdy Skiby ukazują nasz stosunek do śmierci, odchodzenia, ostatecznego pożegnania z najbliższymi – dziś traktowanych jako temat tabu, spychanych w sferę milczenia, a przecież będących nieuchronnym i naturalnym etapem egzystencji, nieodłącznym od ludzkiego świata. Spektakl, w którym poetycki język i powaga poruszanej materii składają się w atrakcyjną scenicznie całość z intrygującą muzyką i pobudzającymi wyobraźnię projekcjami.