Budżet obywatelski w Drawsku Pomorskim. Wyniki głosowania

Największą popularnością cieszyły się dwa projekty, jeden z obszaru miejskiego, a drugi - z wiejskiego. Wygrała więc Jadłodzielnia drawska: Co się podaruje, to się nie zmarnuje!, na którą oddano 248 głosów oraz OSP na straży bezpieczeństwa gminy Drawsko Pomorskie - projekt wiejski, na który oddano 390 głosów. Jadłodzielnia to inicjatywa o wartości blisko 26 tysięcy złotych. W jej ramach utworzony zostanie punktu nieodpłatnej wymiany żywności. Celem jest wsparcie osób potrzebujących oraz minimalizacja marnowania jedzenia, które - choć nadaje się jeszcze do spożycia - jest po prostu wyrzucane.

Jeśli chodzi o wsparcie dla OSP, to projekt ten polega na zakupie ośmiu sztuk mundurów bojowych, trzech sztuk par rękawic, trzech par butów, zestawu do ratownictwa wysokościowego, wodnego oraz organizacja kursu KPP dla 18 strażaków jednostek OSP z terenu Gminy Drawsko Pomorskie. Wartość projektu to prawie 70 tysięcy złotych.