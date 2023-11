Cenna wygrana na pożegnanie roku Młynów Stoisław Koszalin

Na początku drugiej połowy koszalinianki prowadziły już 15:12, ale później znów popis dała Bydra. Do 41. min dorzuciła 5 goli i JKS odzyskał przewagę (17:16). Do 50. min rywalki utrzymywały dystans 2-3 goli. Wystarczyły jednak dwa błędy JKS, przy wyniku 22:19, by Młyny odzyskały kontakt i wiarę w wygraną. Od stanu 22:22 oglądano jednostronne widowisko. W ostatnich 10. min koszaliński zespół zdobył aż 8 goli, przy stracie jednego!

- Mieliśmy dwa trudne momenty, na początku pierwszej i drugiej połowy, gdzie JKS nam trochę odjechał i musieliśmy gonić. Zmieniliśmy taktykę obrony, wyłączyliśmy Edytę Byzdrę i przyniosło to skutek. W końcówce wpadało wszystko, co rzuciliśmy. Cały zespół zasługuje na słowa pochwały. Cieszę się niesamowicie z tego, że potrafiliśmy wyrwać 3 punkty na trudnym terenie w Jarosławiu - podsumował trener Przybylski.