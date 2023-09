Co dalej z dawnym budynkiem straży pożarnej w Koszalinie? Władza zapyta koszalinian

Bartosz Lisaj, jeden z liderów grupy koszalinian chcących zmienić budynek w Muzeum Pożarnictwa, nie kryje rozczarowania decyzją radnych i prezydenta, ale też spokojnie czeka na społeczne konsultacje w tej sprawie.

- Nasz pomysł ma duże społeczne poparcie i wierzę, że konsultacje to pokażą. Niech koszalinianie się wypowiedzą, czy nasz pomysł im się podoba, czy nie. My nie odpuścimy, będziemy walczyć do końca o jego realizację. Zapewniam, że proponowana przez nas modernizacja budynku w żaden sposób nie zaszkodzi temu, że jest on zabytkowy, a wręcz przeciwnie: zostanie on w profesjonalny sposób odrestaurowany i zyska nowe oblicze. Dziś on niszczeje, jest zamknięty, nic tu się nie dzieje. My proponujemy, aby wróciło tu życie. Aby służył on miastu tym, co tu będzie można zobaczyć i czego tu będzie się można dowiedzieć oraz tym, czego tu będzie się można nauczyć - podkreśla koszalinianin.