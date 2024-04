Przed nami druga tura wyborów samorządowych. Tomasz Sobieraj: dziękuję mieszkańcom Koszalina za wszystkie spotkania [WIDEO]

Tomasz Sobieraj - który o prezydencki fotel walczy z urzędującym prezydentem Piotrem Jedlińskim - wraz ze swoim sztabem podsumował w czwartek wyborczą kampanię, której ostatni dzień przypada na piątek (w sobotę będzie już obowiązywała cisza wyborcza).

- Za nami cztery miesiące ciężkiej pracy, intensywny, wyczerpujący czas. Ale też czas ciekawy, emocjonujący, a przede wszystkim bogaty w niezwykłe spotkania. Odwiedziliśmy w Koszalinie 18 tysięcy mieszkań. I do końca kampanii odwiedzimy jeszcze więcej. Tych spotkań było rzecz jasna więcej i za wszystkie mieszkańcom Koszalina bardzo dziękuję – mówił Tomasz Sobieraj.

Kandydat podziękował też swojemu sztabowi i swoim współpracownikom.

- To dzięki wam każdego dnia rano miałem jeszcze więcej siły do walki. Chylę przed wami czoła i bardzo wam dziękuję – dodawał.

Podkreślił też, że spotkania z koszalinianami za każdym razem miały wspólny mianownik: potrzebę dialogu i wsłuchania się w to, co mają do powiedzenia mieszkańcy miasta.