Co z rozbiórką Związkowca w Koszalinie? Wkrótce ostateczna decyzja

Właściciel poprosił o czas do końca tego roku. I wygląda na to, że do końca grudnia zdąży uzupełnioną dokumentację złożyć w ratuszu. - Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami właściciela i na tyle, na ile możemy to ocenić, to ta dokumentacja wpłynie do ratusza w terminie - zapowiada Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Od tej chwili urzędnicy będą mieli miesiąc na wydanie zgody na rozbiórkę. Zapowiadają jednak, że nie będą tyle czekać. - Na pewno nikt tu nie będzie zwlekał z odpowiedzią - zapewnia rzecznik. - Miejsce, gdzie stoi ten znany wieżowiec, to szeroko pojęte centrum miasta i bardzo nam zależy na tym, aby jak najszybciej miejsce to przestało być miejscem, którego koszalinianie muszą się wstydzić. A tak się dzieje teraz, bo pozbawiony okien budynek stoi opuszczony, a to prezentuje się mało ciekawie. Dlatego zaraz po tym, jak dokumentacja do nas trafi i okaże się, że jest właściwie sporządzona, zgoda na rozbiórkę zostanie niezwłocznie wydana. I bardzo liczymy na to, że właściciel nie będzie się ociągał z rozpoczęciem prac - mówi Robert Grabowski. Ujawnia też, że rozbieranie budynku będzie przeprowadzone bez środków burzących, wybuchowych, tylko za pomocą tradycyjnych technik budowlanych, piętro po piętrze (wymaga tego pobliska gęsta zabudowa).