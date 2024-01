Cztery osoby powalczą o fotel burmistrza Białogardu

Na drugą, a zarazem ostatnią kadencję, liczy obecna burmistrz Białogardu Emilia Bury. Jest doświadczonym samorządowcem, była radną miejską, w poprzednich wyborach na burmistrza pokonała byłego starostę, a następnie burmistrza Krzysztofa Bagińskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej, będzie jednak kandydowała w najbliższych wyborach z własnego komitetu, ale zapewne z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Wybory zostały zaplanowane na 7 kwietnia. Ewentualna druga tura dwa tygodnie później.

Kandydować na burmistrza Białogardu będzie też obecny radny miejski Robert Borkowski. To również doświadczony samorządowiec, wieloletni radny miejski, kandydował na burmistrza w poprzednich wyborach. Do wyborów idzie również z własnego ugrupowania. Podobnie Paweł Szyszlak, także radny miejski z wieloletnim doświadczeniem. Jest przedsiębiorcą, idzie do wyborów z lokalnego ugrupowania Otwarty Białogard.

Kandydatem na burmistrza będzie też Piotr Pakuszto, obecny starosta powiatu białogardzkiego, wcześniej wicestarosta powiatu, członek partii PSL. Ale on także będzie kandydował z lokalnego komitetu Kocham Białogard.