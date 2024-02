Druga rocznica wojny na Ukrainie. Podziękowania dla koszalinian za wsparcie [WIDEO]

- To była bezwzględna, niczym nie sprowokowana i brutalna napaść zbrodniczej Federacji Rosyjskiej na niepodległy kraj - mówił Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie. - Minęły dwa lata, wojna wciąż trwa, znowu się zaostrza, giną ludzie, tracą wszystko, muszą uciekać. Dzięki Polakom, dzięki koszalinianom, mają wsparcie. I za to dziś wszystkim dziękujemy.

- Wsparcie było i jest ogromne, za to trzeba podziękować koszalinianom i wszystkim w całej Polsce - dodawał Roman Biłas, szef koszalińskiego Związku Ukraińców w Polsce. - Mamy dziś około 5000 osób z Ukrainy, które integrują się, osiadły w Koszalinie i okolicach. Wielu jednak wrociło. Poszli walczyć. Dlatego też organizujemy mszę za ofiary wojny - zapowiadał sobotnią uroczystość. Biłas dodawał, że wkrótce uruchomiona zostanie odnowiona siedziba ich związku, która będzie stanowić centrum integracji i wsparcia dla Ukraińców w Koszalinie i regionie.

Jan Kuriata odczytał specjalne oświadczenie: Chcemy zademonstrować solidarność z cierpiącym narodem ukraińskim oraz wyrazić sprzeciw wobec działań wojennych putinowskiego reżimu Rosji. Do 24 lutego 2022 roku nikt z nas nie wyobrażał sobie, że w XXI wieku w Europie może jeszcze wybuchną c wojna, a ludzkie życie i poszanowanie pokoju może być niszczone przez Rosję. Dziś Ukraina broni nie tylko swojego kraju, ale również Polski, Europy. W naszym interesie jest zwycięstwo Ukrainy, a my powinniśmy jej pomagać, by konflikt zakończył się jak najszybciej. Nie możemy dopuścić, by ten konflikt rozprzestrzenił się na inne kraje europejskie, w tym Polskę.