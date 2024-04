Druga tura wyborów samorządowych w Koszalinie przed nami. Co należy wiedzieć o głosowaniu? [WIDEO]

O TYM SIĘ MÓWI Szykują się zmiany w poselskich i samorządowych fotelach w Koszalinie

Jeśli poseł Bartosz Arłukowicz, który kandydował do Sejmu z okręgu koszalińskiego, wygra teraz wybory do europarlamentu, to zmiany nastąpią też w koszalińskim...