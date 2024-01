Grupa prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego już prawie gotowa

W mieście pojawiło się już kilkanaście bilboardów (sfinansowane za prywatne pieniądze sponsorów, jeden to około 1000 zł miesięcznej opłaty) w kolorze ciemnoróżowym, ze zdjęciami m. in. wiceprezydentów i obecnych radnych związanych z prezydentem Koszalina Piotrem Jedlińskim. Wszystkie informują nas, że prezentowani na nich samorządowcy są "Dumni z Koszalina".

- To na razie tzw. prekampania, bo przecież nie ma jeszcze podanej oficjalnej daty wyborów samorządowych. Ale tak, wielu z nas, którzy tu dzisiaj z nami są, będzie też naszymi kandydatami na radnych - zdradził prezydent Jedliński. Sam potwierdził swoją wcześniejszą deklarację, że będzie ponownie kandydował na prezydenta miasta.

Wśród osób, które wsparły kampanię "Dumni z Koszalina", byli m. in. radni Jan Kuriata, Żaneta Kwapisz, Bożena Kaczmarek, Marcin Waszkiewicz, Marek Twardowski i Andrzej Sokalski, wszyscy wiceprezydenci Koszalina, szef wodociągów Piotr Kroll, wiceprezes PGK Robert Szank, szefowa piekarni Drzewiańskiej Małgorzata Chodkowska, szef koszalińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Roman Biłas, ludzie sportu: Damian Zydel i trener Piotr Stasiuk. Także przewodniczący Rady Osiedla Unii Europejskiej Adam Bochra. To on zaczął wtorkowe spotkanie w budynku Filharmonii Koszalińskiej i poinformował, że będzie ubiegał się o mandat radnego. Podobnie wspomniany Damian Zydel.