Imprezy w koszalińskim amfiteatrze do końca wakacji. Sprawdzamy, co się będzie działo!

Tradycyjnie w ostatnią sobotę lipca scenę koszalińskiego amfiteatru opanują kabarety. W tym roku Koń Polski zaprasza na 28 kabareton. Hasłem przewodnim będzie "Wakacje na działce plus" . Jak zdradza Leszek Malinowski w tym roku przed publicznością wystąpią Kabaret Moralnego Niepokoju z Robertem Górskim, Jurki, Chyba, Rak, Koń Polski, Jerzy Kryszak, Leszek Malinowski, Pod Wyrwigroszem, Kabaret Małżeński, Zdolni i Skromni, Czesuaf oraz zaskakująca formacja multimedialna Fakty Autentyczne z Ewą Błachnio i Piotrem Gumulcem. Wydarzenie biletowane.

"Letni gwiazdozbiór operowy" to propozycja dla fanów muzyki klasycznej. 23 lipca (godz. 20) w koszalińskim amfiteatrze wystąpią Małgorzata Walewska - mezzosopran i Lukas Jakobski - bas oraz Filharmonia Koszalińska pod batutą Jakuba Chrenowicza. W programie znajdą się m.in. Tańce góralskie z opery "Halka" Stanisław Moniuszko i Aria Skołuby Ten zegar stary z opery "Straszny dwór" oraz Uwertura do opery Cyrulik sewilski Gioacchino Rossiniego. Koncert biletowany.

Kino na leżakach w Amfiteatrze to darmowa propozycja Centrum Kultury 105. 10 sierpnia będzie można obejrzeć film "Zupa nic". Początek o godzinie 21.30.

4 sierpnia (godz. 20) w koszalińskim amfiteatrze wystąpi na Letnim koncercie Cleo . To wokalistka, autorka tekstów, malarka, projektantka - kobieta wielu talentów. Kształtowała swój wokal w kierunku muzyki: Soul, Gospel, R’n’B, Funk i Hip Hop, fascynując się wielkimi divami światowej sceny - Aretha Franklin, Whitney Houston, Patti LaBelle, Chaka Khan, Laryn Hill. Odkryta przez Donatana wydała w 2013 roku singiel „MY SŁOWIANIE”, który stał się jednym z największych hitów radiowych, został wyświetlony na kanale YouTube łącznie w różnych wersjach ponad 100 milionów razy. Koncert biletowany.

18 sierpnia do koszalińskiego amfiteatru wrócą kabarety . Tym razem na scenie zobaczymy Neonówkę z programem Tradycje Polskie. Podobno „tradycja w narodzie rzecz święta” - czy aby na pewno? Duża dawka dobrego humoru i same premierowe skecze to gwarancja niezwykle udanego wieczoru. Wydarzenie biletowane, początek o godzinie 20.

25 sierpnia (godz. 17) koncert Zespołu Małe TGD zakończy wakacje w koszalińskim amfiteatrze. W 2017 r. Małe TGD wydało debiutancką płytę „Góry do góry”, a pod koniec 2019 r. ukazał się drugi album pt. „Wyspa skarbów”. Na początku 2020 r. album „Wyspa skarbów” został nominowany do FRYDERYKA w kategorii Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa.

Koncert biletowany - bilety w cenie 10 złotych dla dorosłych i 5 złotych dla dzieci.