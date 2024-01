Kolejna próba odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie

Według Sebastiana Tałaja, szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Wiśniewski nie wykazuje aktywności, nie działa na rzecz mieszkańców, a jako członek Prawa i Sprawiedliwości utracił już zaufanie wyborców. - To prawda, spróbujemy odwołać pana Wiśniewskiego z funkcji wiceprzewodniczącego po raz drugi i mam nadzieję, że tym razem to się powiedzie. Albo wykażemy, że grupa prezydenta Jedlińskiego jest w koalicji z PiS - słyszymy.

- Nie przejmuję się tym, uważam, że Koalicja Obywatelska w Koszalinie nie ma już nic wspólnego z obywatelami - odpowiada na to radny Artur Wiśniewski. - O tym, czy utraciłem zaufanie wyborców czy nie, na pewno nie będą decydowali radni z KO. Mamy za dwa miesiące wybory i wtedy to zostanie zweryfikowane. KO ma swoje problemy, próbuje więc przykryć je tym wnioskiem. To ich polityka, ale uważam, że bardzo nieudolna.