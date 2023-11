Koszalin sprzed wieków w 3D. Oryginalny projekt uczniów i nauczycieli [ZDJĘCIA]

- Kiedyś w trakcie jednego ze spotkań rozmawialiśmy z Jackiem Kawałkiem, nauczycielem historii w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Wiedziałyśmy, że ma on już za sobą wydrukowanie średniowiecznego Kołobrzegu i od słowa do słowa narodziła się wtedy idea, aby powstała podobna makieta z dawnym Koszalinem w roli głównej. Jacek Kawałek obiecał nam pomoc i zaangażował się w nasz projekt – opowiada Izabela Ciemińska.

- To świetna inicjatywa i bardzo się cieszę, że mogę brać w tym udział – mówi Jacek Kawałek. - Tworząc makietę bazujemy na naszym doświadczeniu, które zdobyliśmy pracując przy makiecie Kołobrzegu. Drukujemy ją po części sami, ale przy trudniejszych elementach możemy liczyć na pomoc pracowników Politechniki Koszalińskiej, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Prace idą sprawnie, myślę, że do końca grudnia cała makieta będzie wydrukowana w stu procentach – zapowiada.

Prace są już bardzo zaawansowane, wydrukowana makieta ma być gotowa do końca grudnia. Podział pracy jest taki, że w koszalińskiej „piątce” uczniowie pod nadzorem obu nauczycielek przygotowują projekty poszczególnych elementów, które potem trafiają do Jacka Kawałka. Ten czuwa nad drukiem 3D, który realizowany jest przy mocnym, technologicznym wsparciu Politechniki Koszalińskiej.

- Zawsze wspieramy takie inicjatywy i cieszymy się, że możemy pomóc w ich urzeczywistnieniu, dzieląc się naszą technologiczną wiedzą i możliwościami profesjonalnego sprzętu jakim dysponujemy – podkreśla.

Wydrukowanie makiety średniowiecznego Koszalina proste nie jest i wcale nie techniczne wyzwania są tutaj najtrudniejsze. - Największym wyzwaniem jest brak materiałów źródłowych. W archiwach zachował się tylko jeden plan miasta z tego okresu, na którym bazujemy, jest kilka ogólnych opisów i to wszystko – mówi Izabela Ciemińska.

- Nasz projekt to bardziej wizja artystyczna niż praca naukowa, ale pomimo to staramy się, aby był on jak najwierniejszy realiom z epoki – mówi Jacek Kawałek. - Odwołujemy się więc do tego, jak wyglądał średniowieczny Kołobrzeg, Straslund, czy inne pomorskie miasta – dodaje.