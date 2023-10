Koszykarskie derby w I lidze dla Żaka Koszalin [ZDJĘCIA]

Ostatnie 10. minut meczu Kotwica rozpoczęła od trafień Damiana Pielocha i Ziółkowskiego na najwyższą przewagę 13 pkt (64:51). W tym momencie wydawało się, że goście pewnie zmierzają po piąte derbowe zwycięstwo. Tak jednak nie było. Zespół Rafała Franka całkowicie zablokował się w ataku. Do końca meczu przeprowadził już tylko jedną skuteczną akcję!? Ziółkowski trafił swój dziewiąty rzut z gry - po serii 14:0 koszykarzy Żaka (z czego aż 9 pkt Williama Kondrata) - na ostatnie prowadzenie Kotwicy 66:65. Końcówka należała do bardzo dobrze broniących w tej kwarcie gospodarzy. Prowadzenie z wolnych odzyskał Maciej Szewczyk, a wygraną przypieczętowały punkty Pawlaka i wolny Wiktora Rajewicza.

W zwycięskim zespole Żaka Kondrat uzyskał 21 pkt, trafiając 10 z 15 rzutów z gry. Do tego miał 7 zbiórek i 2 bloki. Pawlak dołożył 15 pkt (5/7 za 2, ale tylko 1/6 za 3). Miał także 6 asyst i 5 zbiórek. Z kolei Rosiński zapisał na swoje konto pierwsze w sezonie double-double (10 pkt, 11 zbiórek, do tego 2 bloki).

- Kibice, zarówno nasi jak i z Kołobrzegu, stworzyli niesamowitą atmosferę za co chcę im podziękować. Mecz wygraliśmy obroną. To ma być nasze DNA, nasz znak rozpoznawczy. Jak dorzucimy trochę trójek, to będzie jeszcze lepiej - powiedział skrzydłowy Żaka, Maciej Szewczyk.

- Cieszę się z każdego zwycięstwa, ale to smakuje podwójnie, bo wiadomo, że derby to wyższa ranga dla nas i dla Kotwicy. Nasz szósty zawodnik - kibice - mimo, że w pewnym momencie mieliśmy już 13 punktów deficytu, nie odwrócili się od nas. Dopingowali do samego końca. Myślę, że swoją grą odpłaciliśmy im za tak wspaniały doping - dodał Rafał Knap, trener Żaka. - Każdy kto wszedł na boisko dawał z siebie wszystko. Dziś zawodnikiem meczu był jednak dla mnie Maciek Szewczyk. Jego gra w obronie pociągnęła drużynę. Wyłuskał kilka piłek, świetnie podawał do kontrataku, a William rzucał już tzw. ciasteczka. Zawsze wygrywa zespół, ale jak rzadko to robię, to muszę pochwalić za ten występ Maćka.