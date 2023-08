Kotwica Kołobrzeg uległa u siebie Olimpii Grudziądz [ZDJĘCIA]

To druga porażka Kotwicy w trzecim domowym meczu w tym sezonie. Do starcia z Olimpią podopieczni Macieja Bartoszka przystąpili po trzech meczach bez porażki (dwa ostatnie na wyjazdach). Goście stawili się w Kołobrzegu po dwóch przegranych.

Początek należał do Kotwicy. Od pierwszych minut mocno przycisnęła rywali, ale brakowało okazji strzeleckich. Po około kwadransie gra zaczęła się wyrównywać. W 27. min Olimpia objęła prowadzenie po dośrodkowaniu z prawej strony i nieudanej próbie wybicia piłki głową przez Jakuba Rzeźniczaka. Futbolówka spadła pod nogi Kostiantyna Czernija, a ten bez przyjęcia - strzałem od poprzeczki - posłał ją do siatki. 31-letni Ukrainiec mógł pogrążyć Kotwicę jeszcze przed przerwą, ale po jego kolejnej próbie piłka odbiła się od poprzeczki.

Także pierwsze minuty po zmianie stron należały do gości. W 51. min Mateusz Sopoćko postraszył strzałem w boczną siatkę. Siedem minut później uderzeniem tuż nad poprzeczką z ok. 30 m, odpowiedział Michał Kozajda. Zanim minęło kolejnych 60 sekund było 2:0 dla gości. Przy próbie wyprowadzenia piłki spod własnej bramki, kolejny prosty błąd popełnił Rzeźniczak. Kapitan Kotwicy skierował piłkę we własne pole karne do... Sopoćki. Zawodnik gości wycofał ją do nadbiegającego Macieja Pałaszewskiego, który popisał świetnym strzałem z linii szesnastki pod poprzeczkę bramki Oskara Pogorzelca.