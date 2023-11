Kto będzie kandydował na prezydenta Koszalina? Oto pierwsze przymiarki

- Dziś nie mogę jednoznacznie potwierdzić ani też zaprzeczyć, że to ja będę kandydował z ramienia Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Koszalina – mówi nam Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, szef Platformy Obywatelskiej w mieście, o którym już od kilku miesięcy mówi się, że to właśnie on, jako kandydat KO, spróbuje pokonać Jedlińskiego.

- Oczywiście, że dyskusje już się jakieś zaczęły, czasu nie ma zbyt dużo, ale nasz kandydat zostanie oficjalnie ogłoszony wtedy, gdy zadecydują o tym wszyscy nasi koalicjanci i sojusznicy i kiedy poznamy dokładny termin wyborów – dodaje.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie zapewniają, że nie będą nikogo wspierać, bo będą mieli własnego kandydata.