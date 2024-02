Macie plany na weekend? Podpowiadamy, co będzie się działo w Koszalinie

Plecionkarstwo ze sznurka sizalowego i wełny – warsztaty dla dorosłych to sobotnia propozycja koszalińskiego Muzeum (Zagroda Jamneńska). Inspirując się techniką plecionkarstwa z korzeni drzew iglastych, podejmiemy się próby wykonania podkładek lub małych koszyczków. Z racji trudności pozyskania materiału (zabronione jest niszczenie korzeni drzew) podczas zajęć zastosowany zostanie sznurek sizalowy i wełnę. Organizatorzy pokażą, na czym polega technika plecionkarstwa spiralnego. Zajęcia poprzedzone będą projekcją materiału filmowego prezentującego tę fascynującą technikę. Cena: 15 zł, zapisy pod nr tel. 94-341-65-87, początek o godzinie 10.30. A o godzinie 13.30 zaczną się warsztaty tkactwa dla dzieci.

Lubicie planszówki? Pałacowe Gry Planszowe to propozycja Pałacu Młodzieży i Fundacji „Planszówki Koszalin". W sobotę od godziny 9 do 17 w Pałacu Młodzieży będzie się działo! Celem spotkania jest integracja koszalińskich graczy - podczas spotkania można się umawiać na wspólne granie, wymienić planszówkami albo dzielić pomysłami na nowe wydarzenia.

CK105 w sobotni wieczór zaprasza na koncert zespołów: AQUILLA, NIGHT LORD, OTHIS, SO LONG. Początek o godzinie 19, bilety: 40 zł.

Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza w sobotę (początek o godz. 17) na spektakl "Akompaniator". Po ogromnym sukcesie spektakli: „Związek otwarty” i „Przyszedł mężczyzna do kobiety” czas na trzecią propozycję znakomitego duetu aktorskiego BTD: Żanetty Gruszczyńskiej – Ogonowskiej i Wojciecha Rogowskiego. Tym razem to „Akompaniator” Anny Burzyńskiej, wspaniała komedia z elementami makabreski, nagłymi zwrotami akcji i mistrzowskimi pojedynkami aktorskimi. Śpiewaczka operowa i jej nieśmiały akompaniator spotykają się na próbie. On zakochany w niej beznadziejnie od 30 lat, ona nieświadoma jego uczucia. Uczucia, które jest – najdelikatniej mówiąc – bardzo dziwne…

Również sobotę (godz. 19) na deskach BTD spektakl "Cafe sax", który z okazji urodzin teatru po latach wrócił na afisz. To spektakl muzyczny, podczas którego można usłyszeć, w nowej aranżacji, największe, najbardziej lubiane i znane każdemu piosenki Agnieszki Osieckiej. Akcja spektaklu rozgrywa się w kawiarni Cafe Sax, której pierwowzorem jest lokal mieszczący się na warszawskiej Saskiej Kępie. To tam autorka spędzała długie godziny na obserwacji ludzi, to tam rodziły się pomysły nowych tekstów. Przenosząc się na dwie godziny w tamtą rzeczywistość, staniemy się świadkami opowieści o ludzkich uczuciach i namiętnościach…