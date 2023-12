Weekend w Koszalinie. Do teatru, muzeum a może na łyżwy?

Rajdowa gratka

W sobotę 9 grudnia w godzinach 11.00-15.00 na lotnisku w Zegrzu Pomorskim odbędzie się Koszalińska Zimówka. To wydarzenie organizowane po raz kolejny przez Automobilklub Koszaliński. Rajdowe załogi rywalizować będą na dystansie 4,2 kilometra.

Ostro w teatrze

W sobotę 9.12 o godz. 19.00 na dużej scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego odbędzie się spektakl "Szalone nożyczki". To komedia kryminalna rozgrywająca się w salonie fryzjerskim. Cechą charakterystyczną sztuki jest duży udział widzów, którzy mają za zdanie współuczestniczyć w fabule i rozwikłać tajemnicę morderstwa.

Różnorodnie w Adrii

Teatr Muzyczny Adria zaprasza w weekend na dwa spektakle. W sobotę 9.12 o godz. 17.00 zaprezentowany zostanie "Musical Variety- różnorodność jest przyprawą życia". To opowieść przeplatana polską i zagraniczną muzyką pop o próbujących robić karierę w showbiznesie młodych ludziach. Bilety w cenach od 50 do 70 złotych.

Jula, zwierzaki domowe i pierwsza gwiazdka" to świąteczny musical dla dzieci, który odbędzie się w niedzielę 10.12 o godz. 13.30. Bilety od 30 do 40 złotych.