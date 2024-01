Miasto Koszalin z mniejszą liczbą radnych w kadencji 2024-2029

"W nowej kadencji samorządowej w koszalińskiej Radzie Miejskiej będzie zasiadało o dwóch radnych mniej. Wynika to z liczby mieszkańców Koszalina, która jest w Centralnym Rejestrze Wyborców, a w nim znajdują się osoby na stałe zameldowane w danej gminie. Zgodnie z tym rejestrem w Koszalinie mieszka już poniżej 100 tys. mieszkańców, a to skutkuje tym, że koszalińska Rada Miejska w nowej kadencji będzie liczyła 23 radnych” – powiedział PAP sekretarz Koszalina Tomasz Czuczak.

W jego ocenie, to dlatego w CRW jest ok. 98 tys. koszalinian, co pozwoli na wybór tylko 23 radnych nowej kadencji. Po 2002 r. wybieranych było 25 radnych. W mijającej kadencji samorządowej w 2023 r. dołączyło do RM nawet dwóch dodatkowych radnych, ale ta procedura wynikała z poszerzenia granic miasta. Powiększenie Koszalina nie zwiększyło jednak wystarczającą liczby zameldowanych mieszkańców i tym samym ujętych w CRW, by można było wrócić do wyboru 25-osobowej rady.

Natomiast, zdaniem Czuczaka, prezydent Koszalina w nowej kadencji samorządowej nadal będzie mógł powołać trzech swoich zastępców.