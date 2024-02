Młyny Stoisław Koszalin rozbiły Galiczankę Lwów

Mecz w Łańcucie od początku toczył się pod dyktando Młynów. Już w 4. minucie prowadziły 3:1, a od początku skutecznie grała Anna Mączka (2 gole). Dobrą formę z ostatnich meczów potwierdzały też skrzydłowe, Aleksandra Zaleśny i Gabriela Urbaniak. Po 2 golach Zaleśny w 10. min było 7:3, a gdy swoje dwa trafienia dołożyła Urbaniak przewaga wzrosła do 11:5 (18.).

To pierwsza w historii ligowa wygrana Młynów z zespołem z Ukrainy, który rozgrywa drugi sezon w Superlidze. Trzy poprzednie mecze z tym zespołem zakończyły się porażkami koszalinianek.

Końcówka pierwszej połowy to już gra do jednej bramki. Trzy razy w tym fragmencie trafiła koszalińska obrotowa Hanna Rycharska i na przerwę Młyny schodziły z pokaźną zaliczką 7 goli.

Druga połowa nie dostarczyła dużych emocji. Podopieczne trenera Krzysztofa Przybylskiego w pełni kontrolowały wydarzenia na boisku. Do 37. min duet Zaleśny - Urbaniak zdobył 5 goli i przewaga Młynów wzrosła do 10 (23:13). Dla Galiczanki nie było już powrotu do meczu.

W drugiej części tej odsłony ekipa z Ukrainy zdobył tylko 3 gole, tracąc 9, a różnica między zespołami wzrosła z 10 do 16 goli. Mając zapewnione 3 punkty trener Przybylski mógł spokojnie rotować składem, dając pograć wszystkim zawodniczkom. Jak zawsze koszaliński zespół mógł też liczyć na bramkarki. Natalia Filończuk zakończyła mecz ze skutecznością obron 42 procent, a Aleksandra Iwanycja obroniła 4 z 10 rzutów.