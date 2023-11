Niespodziewana porażka Żaka Koszalin w Międzychodzie

Zespół Rafała Knapa dobrze rozpoczął stracie z Sokołem. Skuteczny w pierwszych minutach był Szymon Pawlak. Po jego trafieniach Żak kilka razy obejmował 4-punktowe prowadzenie. Gospodarze zanotowali jednak serię 9:0 (6 pkt Tomasz Żeleźniak), po której objęli prowadzenie 14:9 i już go nie oddali. Żak grał nieźle w ataku, ale słabo bronił. W otwierającej kwarcie stracił 29 punktów, a po dwóch prawie 50. W drugiej kwarcie dochodził do rywala po rzutach dystansowych Pawlaka i Marcina Tomaszewskiego, najpierw na 3 pkt (14. - 34:31), a później nawet na jeden (18. - 41:40). W końcówce w ten sam sposób odpowiedzieli miejscowi (2x3 Damian Szymczak) i do szatni zabrali 9-punktową przewagę.

Koszaliński zespół przystąpił do niego bez kontuzjowanego rozgrywającego Adama Skiby, za to z nowym środkowym, Oskarem Życzkowskim (22 lata, 209 cm), który w poprzednim i na początku tego sezonu grał w SKS Starogard Gdański.

Po zmianie stron rywale nadal nieźle trafiali z dystansu (w całym meczu 12/22 za 3, Żak 5/21), co pozwalało im utrzymywać dystans. W połowie trzeciej kwarty mieli o 13 pkt więcej (62:49), a obrona koszalińskiej drużyny miała problemy z zatrzymaniem środkowego Nicholasa Lyncha (6/8 z gry).

Na ostatnią kwartę Żak wyszedł z 12-punktowym deficytem, który szybko powiększył się do 15 oczek (32. - 76:61), po kolejnej trójce rezerwowego Jakuba Nowaka (4/5 za 3). Sokół nie oddał kontroli nad meczem do samego końca, utrzymując 9-14 pkt różnicy. Żak nie był w stanie odwrócić losów meczu, pomimo dobrej gry na atakowanej tablicy (17 zbiórek) i większej ilości strat po stronie Sokoła (17:13).

Mana.lake Sokół Marbo Międzychód - Żak Koszalin 94:82 (29:20, 22:22, 21:18, 22:22)

Sokół: Lynch 17 (9 zb.), Szymczak 17 (3x3, 7 as., 5 zb., 3 str.), Żeleźniak 14 (2x3, 7 zb., 6 as.), Smarzy 10 (2x3, 8 as., 6 str.), Kunc 9 (1x3) - Nowak 14 (4x3, 4 zb., 3 as.), J. Lewandowski 10 (9 zb.), Małachowski 3 (4 zb.).

Żak: Pawlak 21 (3x3, 4 as., 4 str.), Kondrat 11 (6 zb.), Rajewicz 9 (1x3, 3 prze.), Krajewski 7 (9 zb.), Rosiński 5 (8 zb.) - Tomaszewski 17 (1x3, 4 as., 3 str.), I. Lewandowski 6, Szewczyk 2 (3 zb.), Osipik 2, Życzkowski 2, Droździel 0, Janus 0.